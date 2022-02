Die geplante Impfpflicht verärgert ÖVP-Funktionäre, auch in der Heimatgemeinde von Innenminister Gerhard Karner gibt es Parteiaustritte - sogar zwei schwarze Gemeinderäte kehrten der ÖVP den Rücken.

Der ÖVP laufen in Niederösterreich die Funktionäre davon – wegen der Impfpflicht. Das Regionalblatt NÖN berichtet fast täglich von Austritten aus ÖVP oder Teilorganisationen wie dem Bauernbund.

ÖVP-Gemeinderate in Karners Heimat gehen

In der Gemeinde Texingtal in NÖ leben 1.585 Seelen, der jetzige Innenminister Gerhard Karner war dort jahrelang Bürgermeister und bis vor kurzem stellte die ÖVP 17 von 19 Gemeinderäten. Jetzt sind es nur noch 15. Cornelia Gansch trat aus der ÖVP aus. Und Bert Steinkogler, ein 54-jähriger Holzbauunternehmer mit 20 Mitarbeitern, verließ sowohl ÖVP als auch Wirtschaftsbund. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass alle ÖVP-Abgeordneten im Nationalrat für die Impfpflicht stimmen“, entrüstet er sich gegenüber POLITIK LIVE.

© Gemeinde Texingtal ×

Engelbert Steinkogler trat aus der ÖVP aus.

"Karner fuhr bei der Impfpflicht über alle drüber"

Steinkogler sagt zu seinem früheren Bürgermeister Karner: „Er war stets konsensorientiert, doch bei der Impfpflicht ist er beinhart drübergefahren.“ Für die ÖVP werde er sicher nicht mehr stimmen, sagt Steinkogler, jetzt freies Mitglied im Gemeinderat.

Vize-Bürgermeisterin gegangen. In Kirnberg, der Nachbargemeinde von Texingtal, hat sich die ÖVP-Vizebürgermeisterin völlig zurückgezogen: Katharina Geppel ging. Auch der langjährige Ortbauernbundobmann legte alle Funktionen nieder. Ein dritter Kirnberger Ex-ÖVPler, Johannes Wippel, ist jetzt freier Mandatar.



Drohung. Weitens Ortschef Franz Höfinger droht: „Ich kann auch ohne ÖVP Bürgermeister sein“. Schon im Dezember haben 38 Bauernbündler im Bezirk Neunkirchen mit dem Austritt ernst gemacht.

Langjähriger Gemeindeparteiobmann geht. Wegen der Impfpflicht verließ auch Anton Höllein die ÖVP, er war 20 Jahre lang Gemeindeparteiobmann in Petzenkirchen.

Impfpflicht wankt. Die Impf-Flucht an der Parteibasis erschüttert die ÖVP Niederösterreich. Und was die Impfpflicht angeht, sind sich jetzt sowohl Bundesregierung als auch Landeschefs nicht mehr so sicher.