Hainbuchners zweites Kind erblickte am Dienstag das Licht der Welt.

Das zweite Kind von Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner und seiner Frau Annette erblickte gestern das Licht. Mutter und Kind sind nach der Geburt wohlauf. Der Name Annette hat in der Familie Tradition und wird bereits in der 4. Generation weitergegeben. Nicht nur Haimbuchners Gattin, sondern auch die Schwiegermutter heißt so und auch die Urgroßmutter der Kleinen trug bereits diesen Namen.



Auf Twitter gratulierte Norbert Hofer Hainbuchner zur Geburt seines zweiten Kindes. "Gratulation lieber @Haimbuchner zur Geburt der kleinen Annette", so der Ex-Verkehrsminister.