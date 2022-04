FPÖ attackiert Polaschek wegen neuem Look

Die FPÖ zeigt sich ob der neuen Frisur von Bildungsminister Polaschek nicht begeistert. Die Freiheitlichen üben Kritik.

Die Fotos von Polascheks neuem Look machten schnell die Runde. Innerhalb der Freiheitlichen stieß die kurze Haarpracht des Bildungsministers aber auf nicht viel Gegenliebe. „Auch wenn nun der ÖVP-Bildungsminister seine neue Frisur zur Schau stellt, ist das noch kein wirklicher Arbeitsnachweis", so FPÖ Bildungssprecher Hermann Brückl. In einem Interview mit der Krone präsentierte sich der Politiker mit kurzen Haaren, bisher hatte Polaschek stets eine Mähne getragen.

Die FPÖ will vom Bildungsminister einen Schulplan für den Herbst sehen. "Er versicherte in diesem Interview wohl einen Plan für den Herbst ‚in beziehungsweise für alle Varianten‘ zu haben, sagte aber nicht dazu, wie dieser nun konkret aussehen soll. Zu tun gebe es im Schulbereich nämlich genug: So müsste der Minister einmal Ruhe ins gesamte Schulsystem bringen. Home Schooling, Maskenpflicht und Dauertestungen haben bei den Kindern nicht nur Bildungsrückstände, sondern auch massive psychische Belastungen verursacht. Daher sollte er sich einmal um diese Bildungsrückstände der Schüler kümmern und auch die Lehrer sollte er verwaltungstechnisch entlasten“, forderte FPÖ-Bildungssprecher . Hermann Brückl weiter.