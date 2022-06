Ex-ÖVP-Ministerin Beatrix Karl wird Hochschul-Rektorin

Ex-Wissenschafts- und Justizministerin Beatrix Karl (ÖVP) ist neue Rektorin der Pädagogischen Hochschule (PH) Steiermark.

Das hat das ÖVP-geführte Bildungsministerium am Dienstag mitgeteilt. Zuletzt war sie dort Vizerektorin. Die PH Wien wird nun von Bildungswissenschafterin Barabara Herzog-Punzenberger geleitet, an der PH Kärnten ist der bisherige Vizerektor Sven Fisler neuer Rektor. Der PH Tirol steht nun Regine Matthies vor, der Kirchlichen PH Wien/Krems Hubert Philipp Weber.

Auch einige Wiederbestellungen gab es an den vor allem für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrern zuständigen Pädagogischen Hochschulen: Erwin Rauscher an der PH Niederösterreich, Sabine Weisz an der Privaten PH Burgenland und Franz Keplinger an der PH der Diözese Linz.