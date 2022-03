5 Kanzler traten für SP-Chefin an

Erstmals konnte Rendi alle lebenden SP-Vorsitzenden zusammentrommeln.

Wien. Es war ein PR-Coup, der der SP-Spitze rund um Rendi-Wagner da gelungen ist. Erstmals in der Geschichte der SPÖ traten alle lebenden frü­here Parteichefs und Ex-Kanzler gemeinsam auf. und dazu auch noch mit Heinz Fischer ein Altbundespräsident. Was tun die Altkanzler jetzt?

Franz Vranitzky (84) ist in Pension, er ist weiterhin eine moralische Autorität in der SPÖ und wird von ­allen gehört. Er lebt in Wien, die Winter verbringt er gern in Kreta.

Viktor Klima (74) wurde nach der Politik VW-Chef in Argentinien, heiratete nochmals und lebt als Pensionist mit seiner Frau und drei Kindern in der Nähe von Buenos Aires.

Alfred Gusenbauer (62) verdient gut als Berater, sein Name tauchte immer wieder zwischen Ukraine und Kasachstan auf.

Werner Faymann (61): Der ehemalige Wohnbaustadtrat ist erfolgreicher Immobilienentwickler.

Christian Kern (56) ist im Start-up-Business in Wien und in Israel tätig. Von seiner Frau Eveline hat er sich kürzlich getrennt.