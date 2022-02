"Sideletter gegen verheerenden Einblick in Politik"

Nun haben wir es türkis auf grün und blau auf türkis.

Während Sebastian Kurz und Werner Kogler vor zwei Jahren eine Koalition der Anständigen auf dem neuen Weg der Transparenz zimmerten, saßen sie moralisch wie eh und je abgesandelt und abgewrackt in schummrigen Hinterzimmern der Macht herum und vereinbarten unbeobachtet in steinalter Manier an ihrer Parteibasis und übrigens auch ihren Wählern vorbei einen weiteren Geheimdeal des gelebten Postenschachers der Republik. Unter dem Motto „Buckst Du Di, buck i mi“, verhandelten sich die Beiden, wie andere am Basar von Istanbul um Kamele schachernd, die Posten der Republik für die Ihren aus, verteilten die Felle, noch bevor sie den Bären erlegt haben.

Die Sideletter von Kurz und Kogler, wie auch jener von Kurz und Heinz-Christian Strache, geben einen verheerenden Einblick in die moralische Verkommenheit der gelebten Politik unseres Landes. Da werden Posten in der als unabhängig geltenden Justiz ausgedealt, da werden ohne jegliche Ausschreibungen und Hearings vorab treue und gleichzeitig unqualifizierte Parteigänger in Funktionen gehievt, Gesetze gebrochen und dem Volk dabei objektivierte Bestellungsvorgänge vorgegaukelt. Da werden externe Beratungsagenturen um Millionen von Euro engagiert, um den Besten zu ermitteln, dabei war schon der größte Pfosten für den einflussreichsten Posten vorab fixiert.

Da werden politische Inhalte mit Postenbesetzungen beim ORF ausgedealt. Die GrünInnen versprechen der ÖVP hoch und heilig, das Kopftuchverbot für Lehrerinnen durchzusetzen, dafür bekommt ein Lobbyist im grünen Umfeld den Stiftungsratsvorsitz im ORF an den Gesetzen vorbei zugeschachert. Und auch Strache hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, aber es passt zu seiner bisherigen hinterfragenswerten Vita.

Der Robin Hood des kleinen Mannes, der jahrelang gegen Posten und Proporz kämpfte, für Transparenz und Ehrlichkeit stand, wird dabei ertappt, wie er sich als kleines Schweinchen am Sautrog der Macht vollfrisst. Strache ist Geschichte, Kurz ebenso. Es stellt sich die Frage, wie der grüne Oberpostenschacherer Kogler noch im Amt sein kann. Oder ist Anstand und Moral auch relativierbar? Ist es nur verwerflich, wenn es Rote und Schwarze treiben und heißt die Korruption bei Grünen einfach nur Durchsetzungsfähigkeit? Diese Sideletter zeigen, die Republik ist verschweint. Es wird Zeit für Sauberkeit. Es ist Zeit für Moral und Anstand. Es ist Zeit für saubere Hände in der Politik!