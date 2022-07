Hofburg-Wahl: FP-Kandidat kostet Van der Bellen Prozente

FPÖ-Kandidaten Rosenkranz hängt seine rechten Mitbewerber klar ab.

Wien. Lange hat sich die FPÖ Zeit gelassen – der nunmehrige FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz schneidet in der ersten Hofburg-Umfrage in der neuen Kandidaten-Konstellation gar nicht so schlecht ab, die die brandaktuelle Lazarsfeld-Erhebung (1.000 Befragte in KW 29, max. Schwankung +-3,16 %) zeigt.

Erste Hofburg-Umfrage mit FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz.



Rosenkranz kommt auf Anhieb auf 17 % aller Befragten – der Volksanwalt räumt damit nicht nur zu 70 % bei den FPÖ-Wählern ab, sondern holt auch 16 % der ÖVP-Fans ab.

Amtsinhaber Alexander Van der Bellen bekommt das zu spüren: Mit 38 % liegt er zwar weiterhin mehr als deutlich auf Platz 1. In den bisherigen Erhebungen, in denen Anwalt Tassilo Wallentin oder Abgeordnete Susanne Fürst abgefragt worden waren, hatte er mehr als 40 % erreicht.

Allerdings handelt es sich bei der Umfrage noch um Rohdaten, in einer Hochrechnung würde VdB über 50 % erreichen.