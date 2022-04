Die ÖVP ändert ihren Namen

Die Österreichische Volkspartei verpasst sich ein neues Logo – mit neuem Namen.

Wien. Die ÖVP arbeitete zuletzt an einem Rebranding – wie oe24 bereits berichtete. Knapp zwei Wochen geht nun die Volkspartei mit einem neuen Logo an die Öffentlichkeit. Vorweg: Die Farbe bleibt gleich. Was sich ändert? Der Name: Die ÖVP wird sich künftig nicht mehr "Die neue Volkspartei" nennen, sondern nur noch "Die Volkspartei" – das Wort "neue" fällt künftig weg.

© ÖVP ×

Unter dem damaligen ÖVP-Chef Sebastian Kurz wurden die Farben und der Parteiname geändert. Mit dem neuen ÖVP-Obmann Karl Nehammer gibt es nun erneut ein Rebranding.

© APA / ORF

Der alte Name. Zukünftig fällt das Wort "neue" wieder weg.

Am 14. Mai wird Karl Nehammer am ÖVP-Parteitag von den Delegierten offiziell zum Partei-Obmann gewählt. Da wird es dann auch schon das neue Logo geben.