Zieht es Köstinger jetzt zu den Österreichischen Bundesforsten?

Nach ihrem Rückzug aus der Politik könnte Elisabeth Köstinger Karriere bei den Bundesforsten machen.

Am gestrigen Monat löste Elisabeth Köstinger mit ihrem Rücktritt ein Polit-Beben aus. Dass "Elli" - wie sie in der ÖVP genannt wurde – gehen würde, hatte sie bereits anlässlich des Rücktritts von Sebastian Kurz gesagt. Der Zeitpunkt dürfte Nehammer und Co aber doch überrascht haben.

Die gebürtige Kärntnerin wird zunächst einen längeren Urlaub absolvieren und im Herbst in die Privatwirtschaft wechseln. Medienberichten zufolge könnte es Köstinger zu den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) führen.

350.000 Euro Gage

Der Staatsbetrieb hat gerade eine Vorstandsposition mit einer Jahresgage von 350.000 Euro Jahresgage ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist dafür läuft noch bis 25. Mai – die Ex-Ministerin gilt dabei als Wunschkandidatin.

Die ÖBf sind zu 100 Prozent im Besitz der Republik. Da das Unternehmen eine Nähe zum Landwirtschaftsministerium hat, hat Köstigner als Ministerin praktische alle aktuellen Aufsichtsräte ausgesucht.

Einziges Problem: Für die Besetzung des Postens ist der Abschluss eines Studiums erforderlich. Dieses Kriterium hätte die ehemalige Landwirtschaftsministerin nicht erfüllt. Rein theoretisch dürfte sie für den Job also nicht infrage kommen.