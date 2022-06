Kein Witz: Krähen greifen mit Steinen Parlamentskuppel an

Die 550m² große Glaskuppel im neuen Parlament wird von Vögeln angegriffen.

Wien. Die große Glaskuppel über dem Plenarsaal sollte ein Zeichen für Transparenz setzen, aber jetzt stören Krähen.

Angriffe. Die Rabenvögel vandalisieren die Prunkdecke. Der Grund: Naheliegende Steine werden von ihnen mit Nüssen verwechselt. Auf dem Weg ins Nest fällt die Beute dann oftmals auf die Glaskuppel – mit schweren Schäden für die Glaspanele.

Vandalen. ÖSTERREICH fragte die für den Umbau zuständige Bundesimmobiliengesellschaft (BIG): Dort bestätigt man die Vögel-Vorkommnisse, die Schäden sowie das Problem an sich sei längst bekannt, so eine Sprecherin. Was tun? Bei der BIG will man die Steine am Dach festkleben und so vor den Krähen zu schützen. Das Dach wird repariert.