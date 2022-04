Das Netz spottet über Straches Chat-Fehler

In seinen Einkaufs-Listen für den Bodyguard blieb keine Zeit für Rechtschreibung.

Österreich. Vor Kurzem veröffentliche ein Bodyguard des Ex-FPÖ-Chefs Chats von Heinz-Christian Strache: Darin äußert Strache nicht nur eigenwillige Essenswünsche (Kaviar und Gummibärli), sondern nimmt es auch mit der Rechtschreibung nicht immer sehr genau.

Spott. Ein gefundenes für die sozialen Medien: Auf Twitter erntet Strache ordentlich Spott und Häme für „Gauda“ und „Procutto“. „Zu Mittag essen wir dann Gordonblöh“, scherzt ein Twitter-User. „Gauda und Procutto statt Netto und Brutto!“, fordert ein anderer im Scherz.

Affäre. Die Ermittlungen in Spendenaffäre dauern weiter an. Strache bestreitet vehement, dass er jemals Spesen in seiner FPÖ-Zeit unkorrekt abgerechnet hätte.