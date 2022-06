Chaos-Start für Hofburg-Wahl

Die Gegenkandidaten zu Amtsinhaber Van der Bellen starten durchwachsen.

Wien. Vor rund zwei Wochen gab Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine erneute Kandidatur für die Hofburg bekannt. Das rief auch seine Herausforderer auf den Plan - bei denen überstürzen sich jetzt die Ereignisse:

Kandidaten. Eigentlich galt Bierpartei-Chef und Turbobier-Frontmann Marco Pogo als gesetzter Kandidat für das Rennen um die Hofburg. Eine entsprechende Pressekonferenz, sagte er aber kurzerhand ab. Ein Ersatztermin ist nach dem Rückzieher bislang nicht geplant.

Start. Polit-Blogger Gerald Grosz hingegen positioniert sich schon für seine Hofburg-Antritt: Er präsentiert heute sein Buch „Zeit für Sauberkeit“, eine Art Antrittserklärung in Buchform. MFG-Obmann Michael Brunner will noch den Sommer abwarten.

Blaues Tauziehen: Kommt „Fürst Lady“?

Funkstille. Das größte Fragezeichen bleibt die oder der blaue Kandidat: Es soll ein Showdown zwischen Parteichef Herbert Kickl selbst oder NR-Abgeordnete Susanne Fürst werden. Am Dienstagabend traf sich dazu der FPÖ-Parteivorstand.

Heute will Kickl die Ergebnisse der Sitzung in einer Pressekonferenz öffentlich machen. Dabei könnte er bereits einen Kandidaten verkünden.