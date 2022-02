Ein neues Gutachten des Obnline-Portals "Exxpress" ortet "73 Plagiatsteile" in der Dissertation von Justizministerin Alma Zadic.

Die Kritik des "Exxpress" an der in Englisch verfassten Dissertation der Justizministerin ist an sich nicht neu. Jetzt legt das Online-Portal ein neues Gutachten vor, das laut "Exxpress"-Chefredakteur Richard Schmitt "vier renommierte Wissenschafter" geschrieben haben - die allerdings nicht genannt werden wollen. Brisanter Inhalt: Die nachmalige Justizministerin soll bei ihrer Doktorarbeit „Transitional Justice in Former Yugoslavia. The Influence of the ICTY on the development of the rule of law in Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Serbia" aus dem Jahr 2017 abgeschrieben haben.

Graphische Darstellung der 73 Plagiatsteile.

Plagiatsjäger kritisiert die Ministerin

Laut dem Gutachten gebe es "73 Plagiatsfragmente" in der 220 Seiten dicken Diplomarbeit, Exxpress zitiert dazu den deutschen Plagiatsjäger Martin Heidingsfelder, der im Plagiats-Fall des deutschen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg eine wichtige Rolle gespielt hatte. Der sagt. "Wenn sie Charakter hat, dann tritt sie zurück".

In dem Exxpress-Gutachten ist aber auch davon die Rede, dass sich Zadic an die US-Zitierregeln gehalten habe: "Die Verfasserin hat nach dem amerikanischen „Bluebook“-Zitiersystem zitiert. (...) Die Verfasserin hat jedoch das Umschreiben mit Quellenangaben (mehr als 100 Stellen) und ohne Quellenangaben (Plagiate, die hier dokumentierten 73 Stellen) werkprägend betrieben."

Die entscheidende Passage aus dem Gutachten.

Instituts-Vorständin verteidigte Zadic

Dass sich die US-Zitierregeln von den heimischen unterscheiden. hatten auch immer die Betreuer von Zadics Arbeit ins Treffen geführt. Die stellvertretende Vorständin des Instituts für Strafrecht und Kriminologie, Ingeborg Zerbes, hatte damals gesagt: Soweit sie die Arbeit gesehen habe, sei diese "völlig in Ordnung". Die von Zadic verwendeten Zitierregeln des Harvard Bluebooks seien bei englischsprachigen Juristen "lege artis" ("nach den Regeln der Kunst" Anm.), sagte Zerbes, die einer breiteren Öffentlichkeit als Leiterin der Untersuchungskommission zur Klärung von allfälligem Behördenversagen im Vorfeld des Terror-Anschlags von Wien bekannt geworden ist. Auch verwies Zerbes darauf, dass die Suchmaschinen, mit denen Plagiate gesucht werden, fehleranfällig sein können - und einer "Nachkontrolle aus fachlicher Perspektive" bedürfen.