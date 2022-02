Wirbel um Schmid-Ladung: Sobotka sorgt für Verwirrung

Ex-ÖBAG-Chef Schmid wurde Ladung in den Korruptionsausschuss zugestellt. Der Nationalratspräsident behauptete indessen, Schmid sei "unauffindbar".

Kommt Thomas Schmid in den Korruptions-U-Ausschuss? In den letzte Tagen wurde gestreut, Schmid werden seinen Auftritt am 2. März schwänzen. Tatsächlich lebt Schmid – wie POLITIK LIVE exklusiv berichtete – ja derzeit hauptsächlich in Amsterdam und ist im Start-Up-Business tätig. Allerdings hat der gebürtige Tiroler weiterhin seinen Hauptwohnsitz in Wien.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Schmid vor dem Ibiza-U-Ausschuss

Sobotka verwirrt alle

Verwirrung. Nun, am Samstag sorgte just Ausschussvorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) für Verwirrung. In der "Kronenzeitung" hieß es, Schmid sei laut Sobotka „unauffindbar“. Und im Kurier wird Sobotka damit zitiert, Schmid habe „derzeit offenbar keinen Wohnsitz in Österreich“, deshalb könne man ihn auch nicht in den U-Ausschuss vorladen.

Meldeabfrage ergibt Adresse in Wien

Wohnsitz. Beides ist falsch: Schmid hat laut Meldeabfrage vom Samstag seinen Hauptwohnsitz in Wien – dies bestätigt auch Schmids Anwalt Thomas Kralik gegenüber POLITIK LIVE. Und: Kralik bestätigte POLITIK LIVE außerdem, dass die Ladung bereits zugestellt worden sei. Sonst machte der Anwalt keine Angaben, wo Schmid sich derzeit aufhalte.

Parlament hat keinen Kontakt zu Schmid

Allerdings hatte die Parlamentsdirektion im Vorfeld versucht, mit Schmid den Termin abzuklären - hatte den früheren ÖBAG-Chef aber telefonisch nicht erreicht.

ÖVP will offenbar Schmid-Aussage verhindern

Doch warum tat Sobotka das? Aus seinem Büro war dazu keine Auskunft zu bekommen. Politikinsider vermuten, die ÖVP versuche, eine Schmid-Aussage um jeden Preis zu verhindern. Kein Wunder, die Tätigkeit Schmids hat zum Rücktritt eines ÖVP-Kanzlers und eines ÖVP-Finanzministers geführt.

Tatsächlich kann Schmid nur geladen werden, wenn er in Österreich einen Wohnsitz hat. Vorgeführt werden kann Schmid nicht von Amsterdam aus. Aber eine satte Beugestrafe kann ihm der Ausschuss ­allemal aufbrummen. Vom Ibiza-Ausschuss wurde schon einmal eine Beugestrafe von 2.000 Euro verhängt.