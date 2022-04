U-Ausschuss: Ex-Finanzminister Schelling & Investor Sigi Wolf geladen

In dieser Befragungs-Woche steht das Finanzministerium im Mittelpunkt.

Wien. Bei den letzten Sitzungen ging es der Justiz an den Kragen, jetzt wird auch die Finanz gegrillt: Am Mittwoch ist Unternehmer Siegfried Wolf als Auskunftsperson im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss geladen. Eigentlich wollte er nicht kommen - so wie Chat-Man Thomas Schmid, der fernbleiben wird.Nach Androhung einer Beugestrafe soll er aussagen.

Nachlass. Konkret werden sich die Fragen der Fraktionen um den mutmaßlichen illegalen Steuernachlass drehen, den Wolf erhalten haben soll. Dabei soll er wegen einer Steuernachzahlung im Finanzministerium interveniert haben .

Beteiligung. Dazu wird auch die Aussage von Ex-Finanzminister Hans-Jörg Schelling mit Spannung erwartet: Laut geleakten Chats soll er in die Causa involviert sein, die WKStA führt ihn sogar als Beschuldigten in ihren Akten.