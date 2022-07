Sobotka: Vor seinem Urlaub in den U-Ausschuss geladen

Wolfgang Sobotka wird am Mittwoch befragt, es folgt Ex-Ministerin Schramböck.

Wien. Im Nationalrat hat die 74 Tage lange Sommerpause schon begonnen, nur noch die Abgeordneten im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss arbeiten eine Woche länger: Nach den Befragungen am Mittwoch und Donnerstag verabschieden auch sie sich in die Sommerpause.

Sobotka-Befragung. Zuvor stehen brisante Auskunftspersonen an: Am Mittwoch muss NR-Präsident und eigentlich U-Ausschuss-Vorsitzender Wolfgang Sobotka aussagen. Dafür wechselt der ÖVP-Mann vom Vorsitz direkt auf die Befragungsbank. Er wird von Doris Bures (SPÖ) oder Norbert Hofer (FPÖ) im Vorsitz vertreten. Thema: Postenschacher in seiner Zeit im Innenministerium. Danach will Sobotka mit dem Wohnwagen auf Urlaub nach Deutschland fahren.

Am letzten Befragungstag vor den Sommerferien steht dann Ex-VP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck Rede und Antwort.