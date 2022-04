Schmid-Chats: "Der Wixer" – So stürzten sie Amon

Bevor Sebastian Kurz die ÖVP übernimmt, besprechen Schmid und Blümel ihre türkise Abschuss-Liste.

Wien. Es ist der 10. Mai 2017 - in vier Tagen wird Sebastian Kurz als neuer ÖVP-Chef im Parteivorstand der Türkisen designiert. Die Machtübernahme geht dem damaligen Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmid, nicht schnell genug: „Parteivorstand am Sonntag ist zu spät!“ wendet er sich wütend an Gernot Blümel. Auch der tobt über den Termin: „Der Amon der Wixer.“

„Weg mit dem Arschloch“: VP-General abgesetzt

Weg mit ihm. Beide sind sich einig - der damalige ÖVP-Generalsekretär Werner Amon muss gehen. „Das muss die erste Handlung sein, weg mit diesem Arschloch“, besiegelt Schmid dessen politische Zukunft. Blümel antwortet mit einem langezogenen „Daaaaaaanke!“.

© APA Amon musste den Sessel räumen.

Besetzungen. Es kommt, wie von den beiden in Auftrag gegeben: Noch im Mai 2017 muss Werner Amon gehen - auf ihn folgte Elisabeth Köstinger - eine enge Vertraute des neuen Parteichefs. Der Umbau zur „neuen Volkspartei“ nahm konkrete Züge an, das „Projekt Ballhausplatz“ wurde penibelst umgesetzt.

