Pilnacek-Befragung im U-Ausschuss wurde zum "Zirkus"

Es geht weiter mit SPÖ-Krainer

SPÖ-Krainer will wissen, ob er an Pilnacek Aktenbestandsteile "nur nach Aufforderung übermittelt oder auch unaufgefordert". Fuchs will nicht antworten. "Tue mir schwer, was das mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hat." Krainer versucht es erneut und legt Fuchs ein Aktenstück vor. Fuchs wird aggressiv: "Sie halten mit ein Buch von Peter Pilz vor." Krainer wiederholt die Frage. Fuchs: "Aktenbestandteile sicher nicht." Hier gehe es um brisante Kalkulations-Unterlagen aus dem Verteidigungsministerium, die das Ministerium zurückgefordert habe. Krainer unterbricht - Fuchs will weiterreden und setzt sich durch; Die Akten mussten zurück an Bundesheer, da habe es eine Weisung des Ministeriums gegeben.