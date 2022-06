Nach Vorwürfen: Ländle-Chef Wallner im Krankenstand

Vorarlbergs Landeshauptmann Marus Wallner muss längerfristig in den Krankenstand,

Landeshauptmann Markus Wallner wirft - aus gesundheitlichen Gründen - vorerst das Handtuch: Das Land kündigte einen Langzeit-Krankenstand an: "Trotz des gewohnt hohen Arbeitspensums waren die letzten Monate von ungewöhnlichen Anstrengungen geprägt. Zum einen sind hier die langwierigen, schwierigen Herausforderungen in der Krisenbewältigung ins Treffen zu führen. Andererseits haben selbstverständlich auch die Vorwürfe rund um die Causa Wirtschaftsbund und die damit verbundenen Anstrengungen zur Klarstellung dieser gegen ihn gerichteten, haltlosen Vorwürfe zu einer außergewöhnlich hohen Belastung mit körperlichen Beschwerden geführt" heißt es in einer Aussendung des Landes Tirol Und weiter; "Auf dringenden ärztlichen Rat hin tritt der Landeshauptmann deshalb ab sofort einen mehrwöchigen Krankenstand an."

Die Aufgaben des Landeshauptmannes übernimmt demnach Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink.