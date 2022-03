Nächster Krach bei Befragung durch SPÖ

SPÖ-Mann Jan Krainer will wissen, wann Nehammer von den Steuervorteilen für Ex-Magna-Chef Sigi Wolf erfuhr. Der Kanzler beantwortet: aus den Medien. Was er dann getan habe. Sobotka will keine weitere Fragen zulassen, weil es außerhalb des Untersuchungszeitraums ist. Der Verfassungsrichter will die Frage zulassen, die ÖVP opponiert, mehrere ÖVPler melden sich. Es geht alles auf die Redezeit der SPÖ. Ratlosigkeit. Krainer beschwert sich, dass Sobotka den Verfahrensrichter beeinflusse. Der hält jetzt die Frage auf einmal für unzulässig. Debatten, SPÖ will jetzt eine Stehung, also eine Sitzungsunterbrechung. Sobotka will nicht erst nicht - unterbricht dann aber doch.