Der umstrittene Chef des Kärntner Verfassungsschutzes wurde neu dienstzugeteilt - Regie dabei führte laut POLITIK-LIVE-Infos das Innenministerium von Gerhard Karner.

Der Leiter des Kärntner Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), Stephan Tauschitz, ist von der Landespolizeidirektorin Kärntens, Michaela Kohlweiß, auf einen neuen Posten zugeteilt worden. Tauschitz werde "bis auf Weiteres einem anderen Verantwortungsbereich in der Landespolizeidirektion Kärnten dienstzugeteilt", teilte die Polizei am Freitag mit. In der Zwischenzeit übernimmt die stellvertretende Leiterin Viola Trettenbrein.

© LPD/Kärnten ×

Tauschitz hat jetzt eine andere Funktion.

Druck aus dem Innenministerium

Dies sei keine Abberufung oder Versetzung, sondern eine vorübergehende neue Dienstzuteilung, sagte Polizeisprecher Rainer. "Der Schritt dient der Versachlichung der Kommunikation mit allen relevanten Dialog- und Interessengruppen sowie der Öffentlichkeit." Tauschitz werde nun im Bereich "Organisation und Strategie" eingesetzt, dort gebe es gerade akuten Personalbedarf. Eine Neuausschreibung für den Posten des LVT-Leiters sei zurzeit dienstrechtlich nicht möglich und daher nicht geplant. Aus gut informierten Kreisen war zu erfahren: Dass Tauschutz überhaupt abgezogen wurde, geht auf Druck auf die Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiss aus dem unmittelbaren Umfeld von Innenminister Gerhard Karner zurück.

Proteste von allen Seiten

Kritik an Tauschitz war vergangene Woche laut geworden, nachdem bekannt geworden war, dass er in seiner Funktion als ÖVP-Klubobmann 2008 und 2010 Reden am Ulrichsbergtreffen gehalten hatte. Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) forderte bereits am Samstag seinen Rücktritt. Genau so wie das Mauthausen Komitee und der KZ-Verband/Verband der AntifaschistInnen den Rückzug Tauschitz' verlangte.