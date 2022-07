Ibiza-Anwalt vor Gericht: Kommt er ohne Verurteilung davon?

Der Ibiza-Anwalt und -Drahtzieher M. steht am Donnerstag vor Gericht - es geht um das Video, das Türkis-Blau 2019 zu Fall brachte.

Die Verhandlung gegen Rechtsanwalt M., dem mutmaßlichen Financier des Ibiza-Videos geht am Donnerstag über die Bühne. Die Staatsanwaltschaft Wien hat einen Strafantrag wegen Missbrauchs von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten sowie wegen eines Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz eingebracht. Angesichts der Folgen des Videos eher ein Bagatell-Delikt, die Strafandrohung liegt bei maximal mit 720 Tagessätzen oder einem Jahr Haft. Beteiligte vermuten, dass die Causa in einer Diversion enden könnte - war doch nur eine Verfahrensdauer von 20 Minuten anberaumt. Ob das stimmt, wird sich Donnerstag ab 9.20 Uhr am Bezirksgericht Wien-Leopoldstadt zeigen. Diversion bedeutet im Regelfall eine Geldbuße sowie Sozialarbeit etc., vorbestraft ist man dann nicht.

Der Wiener Anwalt, für den die Unschuldsvermutung gilt, hatte bereits kurz nach Erscheinen des Ibiza-Videos vor mehr als drei Jahren seine Beteiligung am Ibiza-Video eingestanden. "Es handelte sich um ein zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt, bei dem investigativ journalistische Wege beschritten wurden", hieß es. Er habe Missstände aufdecken wollen, argumentierte der Anwalt damals.

Mehrere Verfahrensstränge eingestellt

Gegen M. war zuvor von der Staatsanwaltschaft wegen Täuschung ermittelt worden - "zum Nachteil von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus". M. hatte die aus dem Video bekannte vermeintliche Oligarchennichte mit Ex-FPÖ-Klubchef Gudenus bekanntgemacht. Diese hatte vorgegeben, dass sie eine Liegenschaft von Gudenus kaufen möchte. Dieses Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft ebenso eingestellt wie Ermittlungen wegen Urkundenfälschung.