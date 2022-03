Ex-Ministerin Karmasin: WKStA beantragt jetzt U-Haft

Nachdem sie von Meinungsforscherin Sabine Beinschab belastet worden war, klickten für Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin die Handschellen. Die WKStA hat die U-Haft beantragt - die Entscheidung fällt am Freitag

Es ist ein Polit-Knaller der Sonderklasse: Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin ist festgenommen worden. Wie ÖSTERREICH erfuhr, hatten die Handschellen bereits am Mittwoch um 16 Uhr geklickt, es herrsche „Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr“. Die Festnahme erfolgte nach ihrer Einvernahme bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Karmasins Anwalt war vorerst nicht erreichbar.

U-Haft wurde beantragt

Die WKStA hat sich die Festnahme gerichtlich bewil­ligen lassen – ob Karmasin in U-Haft kommt, wird am Freitag entschieden werden – dann endet die 48-Stunden-Frist, die die Justiz zur Verfügung hat. Karmasin soll sich am Donnerstag noch im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) befunden haben, sie wurde offenbar im Beisein ihres Anwalts vernommen. Laut ZiB2 hat die WKStA bereits offiziell die U-Haft beantragt.

Gefahr der Verdunkelung und der Tatbegehung

Kontakte? Als Haftgrund wurde Verdunkelungsgefahr angenommen – Karmasin soll zu einer mutmaßlichen Mittäterin weiter Kontakt gesucht haben – oder es zumindest versucht haben. Und: In der Festnahmeanordnung ist auch dezidiert von einer Tatbegehungsgefahr die Rede. Karmasin sei weiterhin Meinungsforscherin und könnte versuchen, auf unrechtmäßige Art an öffentlich Aufträge zu kommen, argumentiert die Staatsanwältin.

Von Beinschab belastet

Die 55-jährige Ex-Politikerin war von ihrer Ex-Geschäftspartnerin und Meinungsforscherin Sabine Beinschab in der Chat-Korruptionsaffäre rund um die ÖVP und Sebastian Kurz belastet worden. Beinschab hat ausgesagt, dass Karmasin bei den Aufträgen des Finanzministeriums mit 20 % an den Umsätzen mitgeschnitten hätte. Und neu: Es geht auch um vermutete Verabredungen bei Ausschreibungen für Umfragen in Ministerien. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.