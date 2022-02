Die WKStA will gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger ermitteln. Es sind wieder Chats mit Thomas Schmid, die die Sache ins Rollen brachten.

Sechs kurze SMS – und schon ist die WKStA hinter einen her. Wie POLITIK LIVE berichte, will die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger ermitteln. Es geht den Verdacht des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der Besetzung des Finanzamtes für Braunau, Ried und Schärding im Jahr 2017. Zum Zug kam der ÖVP-Bürgermeister von Schwarzenberg am Böhmerwald, Michael Leitner – ein ÖVP- Freund Wögingers. Man kann das Ganze als ganz normalen Postenschacher sehen, wie er in Parteien jeden Tag vorkommt. Die WKStA sieht das aber offenbar etwas anders.

Besuch in der Sprechstunde

Wöginger gibt zu, dass Leitner 2016 in seiner Abgeordneten-Sprechstunde – damals war Wöginger noch nicht mächtiger ÖVP-Klubchef – mit ihm über die Bewerbung gesprochen habe. Und Wöginger dürfte den damaligen Finanzministeriums-General Thomas Schmid auf Leitner aufmerksam gemacht haben.

Die Vollzugsmeldung Schmids

Nun, Leitner wurde einer qualifizierten Frau vorgezogen und bekam den Job. Und – jetzt wird es spannend: Schmid beeilte sich , Wöginger zu informieren.

