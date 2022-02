„Galeerensklave“ Thomas Schmid chattete seinerseits mit den Wirtschaftsbossen Klaus Ortner und Christian Baha. Sie sind inzwischen die Chefs von Ex-VP-General Axel Melchior und Ex-Finanzminister Gernot Blümel.

Zwei türkise Politiker wechseln im März in die Privatwirtschaft: Axel Melchior und Gernot Blümel. Schmid schrieb mit den Chefs von beiden. Das belegen seine Kurz-Nachrichten deutlich; sie sind hier in Anführungszeichen zitiert:

Familiär und Gemütlich

Am Abend vor seinem ÖBAG-Vorstands-Hearing im März 2019 speiste Schmid noch „familiär und gemütlich" bei ÖVP-Großspender Klaus Ortner. Dessen Tochter war damals gerade erst in den Öbag-Aufsichtsrat bestellt worden. Auch Sebastian Kurz dürfte das Abendessen genossen haben: „Den Kanzler erlebt man auch nicht oft so entspannt!", meldete Schmid an Klaus Ortner per Chat.

Melchior zu Ortner....

Brisant: Erst am 15. Februar 2022 wurde bekannt, dass Ex-ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior jetzt als Kommunikator einen Job bei Klaus Ortner erhält. Der frühere türkise Schlüsselspieler beginnt im März die Arbeit für seinen neuen Chef.

...und Blümel zu Baha

Das gleiche gilt für Gernot Blümel. Auch er nimmt im März die Arbeit für einen neuen Chef auf, nämlich Superfund-Gründer Christian Baha. Auch mit ihm chattete Schmid.

Schmid: „Bin ein Galeerensklave“

Schmid und Christian Baha wollten sich Ende 2018 sehen. In Europa schien es nicht mehr zu gehen, aber vielleicht in New York City? Oder doch in LA oder Palo Alto? Baha fragte nach: