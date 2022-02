Chat-Alarm um Wöginger: Intervention bei Schmid für Ex-ÖVP-Abgeordnete

Schmid war der Dreh- und Angelpunkt bei Jobwünschen in der Finanzverwaltung. Viele schrieben ihm. Manche schimpften ihn. Wie etwa ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

Wöginger intervenierte per Chat nicht nur für einen Finanzamtleiter in Braunau, wie dieser Tage unter großem Wirbel bekannt geworden ist, sondern auch für den Konsulentenvertrag der Ex-ÖVP-Abgeordneten Gabriele Tamandl.

Am Anfang dieser brisanten Interventions-Geschichte, damals selbst noch im Nationalrat, intervenierte Tamandl für andere… später intervenierte Wöginger dann für Tamandl.

2015: Intervention von Tamandl für einen Bewerber in der Finanzverwaltung

2015 bekam Thomas Schmid von der damaligen ÖVP-Nationalratsabgeordnete Gabriele Tamandl Nachrichten. Ihre Bitte: Schmid solle zwei eher unterdurchschnittliche Bewerber in die Finanzverwaltung aufnehmen - oder auch ganz explizit „retten“.

© oe24

2016: Tamandl hat Angst vor den Wahlen

Ende 2016 ging es dann um einen Job für Gabriele Tamandl selbst. Sie befürchtete, bei den kommenden Wahlen zum Nationalrat über die Wiener Landesliste kein Mandat mehr zu bekommen… Das war dann auch so. 2017 kam sie nicht mehr in den Nationalrat. Ein Job und ein Konsulentenvertrag sollten her. Pikant: Involviert ist auch der jetzige ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der wegen einer Intervention für den Braunauer Finanzamtchef gerade in der Kritik steht und vielleicht sogar seine Immunität im Nationalrat verlieren könnte.

© oe24

2017: Wöginger sucht für Tamandl

Aus obigen Überlegungen wurde dann doch nichts… Ende 2017 hatte Tamandl offenbar immer noch keine andere Anstellung gefunden. Auftritt August Wöginger.

Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Peter Hauber hatte am 19. Dezember 2017 mit Wöginger gesprochen und meldet sich tags darauf bei Schmid wegen eines „Konsulentenvertrags für Tamandl“.

Schmid holte sich dann noch das Okay des Finanzministers, der mittlerweile Hartwig Löger hieß.





© oe24

2018 fragt Wöginger: "Was ist der Stand?"

Wieder passiert länger nichts. Im Juli 2018 urgiert August Wöginger persönlich dann direkt bei Schmid.





© oe24

Gust schimpft Schmid

Streit wegen Tamandl! Im August 2018 erklärt Schmid der Ex-Abgeordneten Tamandl, dass ihn „Gust“ (August Wöginger) geschimpft habe, weil er sie nicht zurückgerufen haben.

© oe24

Schlussendlich wurde es aber weder mit einem Job noch einem Konsulentenvertrag etwas…