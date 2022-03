Bis zu den Zähnen: Schmid wollte ÖBAG bei Schwager versichern

Thomas Schmid hat noch ein Problem – es geht um Aufträge für seinen Schwager. Die WKStA ermittelt in einem neuen Strang.

Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid suchte laut ­Ermittlungsakten am 6. Oktober 2019 neue Privatver­sicherungen für die ÖBAG-Mitarbeiter. Wie gut, dass sein Schwager Versicherungs­makler ist. Schmid fragte per SMS: „Kannst du mir ein Angebot erstellen? Corporate-Tarife. Für alle ÖBAG-Mitarbeiter?“ Der Schwager brachte sogar ein Angebot inklusive Zahnbehandlung ein. Weil bereits zwei Vergleichsangebote ohne Zahntarif vorlagen, musste er das wieder herausnehmen. Auf ÖSTERREICH-Anfrage heißt es aus der ÖBAG, dass die Mitarbeiter am Ende nicht den Versicherungsvertrag von Schmids Schwager erhalten haben.

Gebäudeversicherung. Doch auch im Fall der Bundesimmobiliengesellschaft BIG – Schmid saß dort ja im Aufsichtsrat – hat die Korrup­tionsanwaltschaft WKStA ein Verfahren eingeleitet. Weil Gebäude zu teuer versichert worden seien, sei ein Schaden von mehr als 5.000 Euro entstanden.

Schmid und seinem Schwager werfen die Ermittler deshalb Untreue vor. Laut BIG erhalten grundsätzlich Bestbieter den Zuschlag. Schmids Anwalt war nicht erreichbar.