Beinhart: Koglers Frau nennt ÖVP-Bund einen »Sumpf«

Der Skandal im Wirtschaftsbund Vorarlberg sorgt für heftige Reaktionen - auch beim Koalitionspartner der ÖVP, den Grünen.

Der Wirtschaftsbund - finanziell potenteste Teilorganisation der ÖVP - versinkt in einen Inseraten- und Steuerskandal. Eine Steuerprüfung in Vorarlberg könnte für die Vorfeldorganisation der Volkspartei mit einer Nachzahlung in Millionenhöhe verbunden sein. Der aktuelle Wirtschaftsbund-Obmann Karlheinz Rüdisser zeigte sich überrascht. Er ging von 700.000 Euro aus, die als Nachzahlung drohen könnten. Allerdings wurde inzwischen bekannt, dass auch Rüdisser und sein Nachfolger als Landesrat, Marco Tittler, Direktzahlungen vom Wirtschaftsbund erhalten hatten.

Der Skandal wird auf Twitter eifrig diskutiert - und auf einen sarkastischen Tweet von ORF-ZiB-Anchor Marin Thür ("Schaffe, Schaffe Häusle baue)" antwortet auch eine politische Mitbewerberin des Wirtschaftsbundes, die Chefin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, Sie nennt den ÖVP-Bund sogar einen "Sumpf".

Der heftige Tweet von Sabine Jungwirth.

Soweit. so gut - wäre Jungwirth nicht ausgerechnet die Lebensgefährtin von Vizekanzler Werner Kogler, jenes Grünen-Politikers, der mit der ÖVP aktuell in einer Koalition sitzt. Für Gesprächsstoff mit dem neuen ÖVP-Chef Karl Nehammer ist also gesorgt.