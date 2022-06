Auszucker im U-Ausschuss

Turbulente Befragung des Finanzministers Brunner zur Inseratenaffäre.

Wien. Am Donnerstagmorgen um 9:40 Uhr kam Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in den U-Ausschuss zur Inseratenaffäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes: Er habe nie Inserate „gekeilt“, so der Finanzminister.

25 Minuten später der Eklat. Vorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht wieder zu, wie ÖVP-Abgeordnete die Zulässigkeit einer Frage ohne Stehung lange diskutieren – die Befragungszeit rinnt dahin. Da schimpft Jan Krainer (SPÖ) den ÖVP-Abgeordneten Christian Stocker: „Sie nicht in St. Pölten“.

Raum verlassen. Sobotka ermahnt Krainer, der fordert eine Stehung. Da unterbricht Sobotka die Sitzung und stürmt ohne weiteren Kommentar aus dem Raum. Nach einigen Minuten kommt Sobotka zurück, es gibt die Stehung.

Die Befragung von Finanzminister Brunner ergab indessen wenig