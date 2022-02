"Chat Man" Thomas Schmid hat der Parlamentsdirektion für den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss definitiv abgesagt. Das erfuhr POLITIK LIVE aus Parlamentskreisen.

Knalleffekt im Tauziehen um die Zeugen im ÖVP-U-Ausschuss. Der für den 2. März geladene ehemalige ÖBAG-Chef Thomas Schmid wird nicht kommen. Wie POLITIK LIVE aus Parlamentskreisen erfuhr, hat Schmid die Ladung zwar entgegengenommen - am Donnerstag aber endgültig abgesagt. Und zwar mit dem Hinweis, dass er sich im Ausland aufhalte. Wie berichtet, wohnt Schmid inzwischen in Amsterdam und ist im Start-Up-Business tätig. Schmid soll ein Flug-Ticket als Beleg übermittelt haben.

Und nicht nur das: Laut Recherchen von POLITIK LIVE soll Schmid auch seinen Wohnsitz in Österreich aufgegeben haben - das konnte aber am Donnerstagnachmittag noch nicht überprüft werden, da die Abmeldung (noch) nicht im Melderegister aufscheint.

Wirbel nach Sobotka-Aussagen

Die Schmid-Ladung in den U-Ausschuss hatte vor allem in der ÖVP für Nervosität gesorgt. Kein Wunder, hat doch die WKStA rund 300.000 Chats des früheren Pressesprechers, Ministeriums-Generalsekretärs und ÖBAG-Chefs sichergestellt. Erst vergangene Woche hatte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka für Verwirrung gesorgt, weil er behauptet hatte, Schmid könne gar nicht vorgeladen werden, da Schmid keinen Wohnsitz mehr in Österreich habe. Damals war Schmid aber noch in Wien gemeldet gewesen - Sobotka hatte also nicht korrekt informiert.

Keine Vorführung - und keine Strafe

Sollte Schmid tatsächlich nicht mehr einen Wohnsitz in Österreich haben, kann das Parlament zwar höflich um sein Erscheinen bitten, hat aber sonst kein Druckmittel - eine polizeiliche Vorführung oder eine Beugestrafe sind dann nicht mehr möglich.

Nur Kanzler Nehammer wird aussagen

Der erste Befragungstag am 2. März wird damit ein kurzer. Zugesagt hat bisher nur Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer - die Wirtschaftsbosse Siegfried Wolf und Alexander Schütz haben sich wie auch Schmid entschuldigen lassen.